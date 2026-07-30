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Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 258 украинских БПЛА

Минобороны: над регионами России за ночь уничтожено 258 беспилотников ВСУ
Shutterstock

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Россией за ночь перехвачено и уничтожено 258 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники сбиты над семью областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, а также в небе над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что только над его регионом за ночь перехвачены свыше четырех десятков украинских дронов. БПЛА были уничтожены в Таганроге и восьми районах, пострадавших нет.

Губернатор предупредил, что в данный момент в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Он призвал жителей соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке.

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