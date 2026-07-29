Российские бойцы за 12 часов уничтожили 150 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов ликвидировали 150 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия, Краснодарского края, Пермского края и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские ПВО сбили эти дроны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Утром 29 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке дроном грузового автомобиля в районе поселка Октябрьский. Травмы, которые получил водитель, оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, в момент падения беспилотника транспорт загорелся: грузовик восстановлению не подлежит.

В середине июля в Шебекино при взрыве FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. У 13-летней девочки диагностировали осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча. Кроме того, в белгородскую больницу тогда доставили 18-летнюю девушку, которая получила ранение ягодичной области.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили о двух раненных при атаках ВСУ.