Россиянам рассказали, сколько будут отдыхать школьники зимой

Школьные каникулы в 2026–2027 учебном году будут короче на один день

Зимние каникулы у российских школьников в 2026–2027 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС.

Если в 2025–2026 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом учебном году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

До этого сообщалось, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной, поскольку занятия начнутся во вторник, 1 сентября 2026 года. По словам, члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, для школ с пятидневной учебной неделей обучение продлится с 1 по 4 сентября, а при шестидневной — с 1 по 5 сентября.

Также ранее сообщалось, что с 1 сентября для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.

Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.