Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Российских школьников научат защищаться от спама и манипуляций

В учебник обществознания под редакцией Медведева включили уроки борьбы с фейками
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В новый учебник по обществознанию для 9-х классов включили упражнение, обучающее школьников распознавать недостоверную информацию и противостоять манипуляциям в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Учебник напечатан под редакцией зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева издательством «Просвещение». Упражнение размещено в разделе «Информационное пространство современного общества» и посвящено противодействию дезинформации и информационным войнам. Также в разделе рассказывается о становлении информационного общества, роли интернета и массмедиа.

По данным агентства, отдельное внимание уделено правилам информационной безопасности: установка антивирусов, защита от спам-звонков, отказ от открытия ссылок на неизвестные сайты. Учебник включен Минпросвещения в федеральный перечень, его начнут использовать в школах с 1 сентября 2026 года.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в 2027 году появятся единые учебники по информатике для 10-11-х классов. В их разработке участвуют эксперты Российской академии наук, учитываются новые направления в сфере информационных технологий. Учебники будут соответствовать федеральным стандартам и программам. Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7-9-х классов, уточнил Кравцов.

Ранее московский подросток отдал мошенникам 4,8 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!