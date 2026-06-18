Российских школьников научат защищаться от спама и манипуляций

В учебник обществознания под редакцией Медведева включили уроки борьбы с фейками

В новый учебник по обществознанию для 9-х классов включили упражнение, обучающее школьников распознавать недостоверную информацию и противостоять манипуляциям в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Учебник напечатан под редакцией зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева издательством «Просвещение». Упражнение размещено в разделе «Информационное пространство современного общества» и посвящено противодействию дезинформации и информационным войнам. Также в разделе рассказывается о становлении информационного общества, роли интернета и массмедиа.

По данным агентства, отдельное внимание уделено правилам информационной безопасности: установка антивирусов, защита от спам-звонков, отказ от открытия ссылок на неизвестные сайты. Учебник включен Минпросвещения в федеральный перечень, его начнут использовать в школах с 1 сентября 2026 года.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в 2027 году появятся единые учебники по информатике для 10-11-х классов. В их разработке участвуют эксперты Российской академии наук, учитываются новые направления в сфере информационных технологий. Учебники будут соответствовать федеральным стандартам и программам. Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7-9-х классов, уточнил Кравцов.

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