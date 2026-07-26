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Россиянам рассказали, какой будет первая неделя в учебном году

Член ОП Машаров: первая неделя в новом учебном году будет четырехдневной
Yulia Raneva/Shutterstock/FOTODOM

Первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной, поскольку занятия начнутся во вторник, 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в разговоре с ТАСС.

По его словам, День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому занятия пройдут в обычном режиме. Для школ с пятидневной учебной неделей обучение продлится с 1 по 4 сентября, а при шестидневной — с 1 по 5 сентября.

Машаров отметил, что продолжительность учебной недели определяется самими образовательными организациями в соответствии с требованиями Минпросвещения и Минобрнауки. При этом учебная нагрузка не должна превышать установленные нормативы.

Он также напомнил, что для первоклассников предусмотрена только пятидневная учебная неделя и обучение исключительно в первую смену.

До этого стало известно, что с 1 сентября для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам.

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