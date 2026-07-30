Власти французского департамента Жиронда заявили, что лесной пожар больше не расширяется

Масштабный лесной пожар, бушующий в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, больше не расширяется. Об этом телеканалу BFMTV сообщила префект Софи Брока.

Она пояснила, что за последние сутки огонь не распространился на новые территории, хотя произошло семь повторных возгораний, три из которых еще активны.

Префект отметила, что пожарные «сражались за каждый метр». Поддержку огнеборцам оказывали лесники и фермеры.

30 июля стало известно, что из-за масштабных лесных пожаров во Франции направляющиеся из Парижа в юго-западном направлении скоростные поезда TGV будут следовать только до Бордо.

28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Ранее на юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара.