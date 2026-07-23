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Общество

На юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

BFMTV: на юге Франции около 5 тыс. человек эвакуированы из-за природного пожара

Крупный лесной пожар разгорелся в департаменте Жиронда на юге Франции, около 5 тыс. человек эвакуированы в целях предосторожности. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что в районе коммуны Сомо от пожара пострадала территория площадью 900 гектаров. Огонь продолжает распространяться к северу от залива Аркашон. Были эвакуированы жители коммуны Порж, поселенцы кемпинга и кочевого поселения. Их перевезли в коммуну Лакано.

По данным телеканала, 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, четыре крупных пожарных и четыре легкомоторных самолета задействованы в борьбе с огнем. В ближайшее время к ним должны присоединиться еще 200 специалистов.

19 июля сообщалось, что природный пожар нарушил на юге Франции железнодорожное сообщение между Ниццей и Марселем. В течение нескольких часов огонь уничтожил несколько десятков гектаров растительности. В общей сложности, пострадала территория площадью 180 гектаров, сгорело несколько жилых домов, власти вынуждены были эвакуировать 150 человек.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.

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