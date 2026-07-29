Российские войска нанесли новые удары по сухогрузам в Черном море

Минобороны: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с оружием для ВСУ близ Одессы

Вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты «Одесса» и «Черноморск». Об этом сообщает в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве добавили, что удары также были нанесены по порту «Николаев». Это привело к уничтожению объектов хранения грузов военного назначения и резервуаров с топливом, предназначенными для ВСУ.

До этого телеканал «Звезда» сообщил, что по судну близ Одессы могли нанести удар беспилотники «Герань-4». После поражения на борту произошел сильный пожар.

28 июля министерство обороны России сообщило, что БПЛА атаковали сухогруз, находившийся в море в 11 км к востоку от Одессы. В ведомстве уточнили, что сухогруз доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника.

Ранее появились подробности об ударившей по Одессе новейшей российской ракете.