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Общество

В Кении произошел масштабный блэкаут

На значительной части территории Кении отключилось электричество
Norlys Perez/Reuters

В Кении произошло масштабное отключение электричества. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает электроэнергетическая компания Kenya Power.

Без света остались столица страны, Найроби, Прибрежный регион, центральная часть Великой Рифтовой долины и район горы Кения.

В западных регионах страны и в северной части Великой Рифтовой долины проблем с электроэнергией нет. Технические службы ведут работу по восстановлению подачи электричества.

29 июля стало известно, что более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за коммунальной аварии.

24 июля в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.

В этот же день отключилось электричество на всей территории Грузии. Блэкаут произошел из-за масштабного сбоя в работе энергетической компании.

Ранее мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.

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