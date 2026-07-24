В Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС

Абхазия оказалась обесточена из-за аварии на Ингурской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минэнерго в Telegram-канале.

«Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет процесс восстановления подачи электричества в Абхазию.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что в Грузии миллионы человек остались без электроснабжения, света нет на территории всей страны.

Ингурская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией на Кавказе. Она расположена на реке Ингури в Грузии вблизи города Джвари. На гидроэлектростанции построена самая высокая арочная плотина в Европе. Станция была введена в эксплуатацию в 1978 году. Вырабатываемое ГЭС электричество покрывает значительную долю потребления в Грузии и является основой для энергетики Абхазии.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.