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Общество

Мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России

В семи российских регионах возникли проблемы с электричеством после ураганов
Россети

Мощный циклон с сильным ветром и грозовыми дождями обрушился на несколько российских регионов, в семи регионах страны зафиксировали локальные нарушения электроснабжения. Об этом сообщают «Россети».

В ведомстве рассказали, что в Калужской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Тульской областях ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, здания падали на линии электропередачи и обрывали провода.

Кроме того, проблемы с электричеством возникли в Свердловской и Тюменской областях, там завершают восстановительные работы. Энергетики устраняют последствия непогоды в круглосуточном режиме: они расчищают проезды к энергообъектам, убирают с проводов упавшие деревья, ремонтируют поврежденное стихией оборудование.

Сложная метеорологическая обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Республике Дагестан, где продолжительные ливни привели к повышению уровня воды в реках и водохранилищах, затоплению дорог и изменению русл рек, отметили в «Россетях».

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Желтый уровень погодной опасности продлен до вечера.

Ранее в одном из районов Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка.

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