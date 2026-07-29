Часть жителей Владивостока осталась без света из-за аварии

Прокуратура: более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Днем 29 июля 2026 года из-за аварийного отключения фидеров на подстанции «Мингородок» без света остались более 16 тыс. жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и др. во Владивостоке», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ. Кроме того, правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии.

24 июля Абхазия оказалась обесточена из-за аварии на Ингурской ГЭС.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что в Грузии миллионы человек остались без электроснабжения, света не было на территории всей страны.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.