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Армия

СМИ: американские военные обстреляли танкер в Оманском заливе, есть жерты

IRIB: два человека погибли из-за удара США по танкеру в Оманском заливе
Global Look Press

В Оманском заливе американские военные нанесли удар по танкеру со сжиженным нефтяным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранский газ. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

По данным телерадиокомпании, армия США выпустила по судну две ракеты. В результате удара погибли два члена экипажа.

До этого IRIB сообщала, что иранский нефтяной танкер прошел через установленную США морскую блокаду Ирана и вошел в Оманский залив.

13 июля газета The New York Times писала, что президент США официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В этот же день он объявил, что Соединенные Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Кроме того, американский лидер пообещал нанести «очень сильные удары» по Тегерану.

Ранее морпехи США высадились на борт нефтяного танкера в Оманском заливе.

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