В Норвегии произошел взрыв на танкере с серной кислотой

В Норвегии загорелся танкер Bergstraum, перевозивший серную кислоту. Об этом сообщает портал NRK.

Инцидент произошел днем 28 июля в муниципалитете Хвалер. По данным правоохранителей, судно село на мель, после чего произошел взрыв и на борту вспыхнул пожар.

Танкер принадлежит судоходной норвежской компании Utkilen и зарегистрирован для перевозки нефти или химикатов. На борту, по данным NRK, находятся 15 человек. Экипаж состоит из жителей Прибалтики и Филиппин. В компании отметили, что пожар на судне уже ликвидировали.

«Разлива серной кислоты пока не зафиксировано», — говорится в публикации.

До этого три танкера попытались без согласования с Ираном пройти через Ормузский пролив, после чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. Танкеры намеревались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива. Один из них подорвался на минах, раздался взрыв и произошел сильный пожар. Два других судна на полном ходу развернулись и ушли в обратном направлении.

Ранее в Черном море загорелся танкер из-за «внешнего воздействия».