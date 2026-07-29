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Общество

Академик Онищенко призвал отменить временную норму приема у врача

Академик РАН Онищенко призвал отменить 15-минутный норматив приема у врача
Shutterstock

Норматив о 15-минутном приеме у врача следует отменить, потому что в медицине каждый случай требует разное количество времени. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости.

Ученый отметил, что, кроме пациентов с серьезными проблемами со здоровьем, иногда все же к доктору приходят только за справкой или для закрытия больничного.

Тем не менее врачу порой необходимо не только провести осмотр пациента, но и проконсультироваться с коллегой для постановки правильного диагноза. По этой причине фиксированный лимит времени на прием не учитывает реальную нагрузку и специфику приема у медицинского специалиста, заключил Онищенко.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал 15-минутный прием у врача бессмысленным и усредненным. По его словам, сегодня в медицинскую практику внедряются опросники. Пациент отвечает на ряд вопросов, а результаты уже позволяют гибко планировать время приема.

Ранее ЛДПР предложила включить в ОМС реабилитацию для женщин после родов и психолога.

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