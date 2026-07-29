Мурашко раскритиковал норматив больничного приема в 15 минут

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью kp.ru назвал 15-минутный норматив приема у врача бессмысленным и усредненным.

«Это усредненные нормативы, которые, ..., и для тех, кто «я только спросить», и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», - пояснил Мурашко.

По его словам, сегодня в медицинскую практику внедряются опросники. Пациент отвечает на ряд вопросов, а результаты уже позволяют гибко планировать время приема.

До этого Мурашко говорил, что неработающие россияне смогут получать лечение по ОМС, Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан.

Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, должны быть обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам.

Ранее ЛДПР предложила включить в ОМС реабилитацию для женщин после родов и психолога.