ЛДПР предложила включить в ОМС реабилитацию для женщин после родов и психолога

ЛДПР выступила с инициативой расширить перечень услуг по ОМС для женщин в послеродовый период. Предлагается включить реабилитационные процедуры, психологическое сопровождение женщин и массаж в бесплатную медпомощь после родов. Письменное обращение лидера партии Леонида Слуцкого к главе минздрава Михаилу Мурашко есть у «Газеты.Ru».



Мера также предусматривает при наличии медицинских показаний в том числе пластические операции для женщин в послеродовой период.



Как отмечается в документе, сегодня женщины вынуждены самостоятельно оплачивать услуги по послеродовой реабилитации в частных клиниках, стоимость которых может достигать 200 тысяч рублей, что делает их недоступными для большинства семей.

При этом последствия отсутствия своевременной реабилитации после родов могут быть крайне серьезными: от физических осложнений до психологических расстройств. Распространенность послеродовой депрессии в России, по данным исследований последних лет, достигает 43,5%, что заметно выше среднемирового уровня 10–20%.

«В июне ЛДПР провела Всероссийской форум пациентов, в ходе которого партия получила многочисленные обращения молодых мам на отсутствие бесплатной помощи со стороны нужных специалистов и процедур, необходимых для восстановления здоровья в непростой период, включая массаж, лечебную физкультуру. Еще одна проблема — невозможность получить по ОМС при наличии серьезных медицинских показаний реконструктивную и пластическую хирургическую помощь. Не менее остро стоит вопрос послеродовой депрессии — после рождения ребенка женщина как никогда нуждается в качественной психологической помощи», — сказал «Газете.Ru» Леонид Слуцкий.

На этом фоне послеродовая реабилитация и психологическая помощь не включены «в должной мере» в рамки системы обязательного медицинского страхования, обратили внимание в ЛДПР.

«В целях обеспечения комплексной медицинской помощи женщинам в послеродовой период, профилактики осложнений и снижения рисков послеродовой депрессии полагаем необходимым расширение перечня услуг по ОМС путем включения реабилитационных процедур и психологического сопровождения», — говорится в обращении.

В новый перечень услуг по ОМС для недавно родивших женщин предлагается включить услуги по медицинскому сопровождению женщин в течение первого года после родов, включая консультации врачей-специалистов (гинеколога, невролога, терапевта, эндокринолога, диетолога, офтальмолога), лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры, массаж, гидрокинезиотерапию, а также обеспечение витаминными и минеральными комплексами. Также речь идет о психологическом сопровождении женщин в послеродовой период, включая диагностику и коррекцию психоэмоциональных расстройств.

Кроме того, инициатива ЛДПР предусматривает при наличии медицинских показаний и доказанной эффективности включение в программу реабилитации пластических операций. Речь идет об устранении последствий родов — диастаза прямых мышц живота, грыж, рубцовых деформаций.

Предлагается установить, что указанная медицинская помощь предоставляется женщинам в течение одного года с даты родов на основании направления лечащего врача — акушера-гинеколога — с составлением индивидуального плана реабилитации.

До этого психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова заявила, что мужская послеродовая депрессия действительно существует. Это не выдумка и не признак слабости, а подтвержденный научными данными феномен.

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