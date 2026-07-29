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Общество

Росстат назвал уровень безработицы в РФ в июне

Росстат: уровень безработицы в России в июне составил 2,2%
Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень безработицы в России в июне 2026 года составил 2,2%, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

В мае показатель составлял 2,1%. Это соответствовало минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года.

До этого заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявлял, что уровень безработицы в России постоянно снижается на протяжении последних лет. Он обратил внимание на то, что такой показатель — следствие активной государственной политики в сфере поддержки занятости, в том числе постоянная работа по повышению минимального размера оплаты труда.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на «уже привычной» гражданам РФ низкой отметке.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне.

Ранее Росстат сообщил о росте средней зарплаты россиян в мае.

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