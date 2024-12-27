Митрополит Иларион прокомментировал решение РПЦ о своей отставке

РИА: митрополит Иларион заявил, что принял свою отставку со смирением

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявил, что «со смирением и благодарностью» принимает решение Святейшего Синода Русской Православной церкви о своей отставке. Об этом священник заявил в комментарии РИА Новости.

«Решение святейшего патриарха и Священного синода принимаю со смирением и благодарностью», — сказал митрополит.

Решение об отставке митрополита Илариона было связано с отношениями митрополита с ближайшим окружением, а также его бытом, который «не соответствует образу монаха и священнослужителя».

В церковном журнале отмечается также просьба к предстоятелю Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом РПЦ правом «осуществляя свою каноническую власть, патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни», (Устав IV.7.ч), обратить внимание на митрополита Илариона.

До этого экс-помощник митрополита Илариона Георгий Сузуки выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи, однако позднее они оказались фейком.

Сам Иларион категорически отрицал обвинения в свою сторону. В ответ на них священник рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью, и вымогала у него €384 тысячи.

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах.