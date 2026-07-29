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Общество

В Алуште загорелось офисное здание на площади 1,5 тысячи «квадратов»

МЧС Крыма: площадь пожара в офисном здании в Алуште увеличилась до 1,5 тыс. кв м
Виталий Аньков/РИА Новости

В Алуште загорелось офисное здание. Площадь пожара, по последним данным, составляет 1,5 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС республики Крым.

«Всего к тушению привлечены силы РСЧС в составе 48 человек и 18 единиц техники, от МЧС России - 39 человек и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ликвидация возгорания осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой. Кроме того, здание старое, что создает угрозу обрушения конструкций, добавили в МЧС.

Пожару присвоили второй ранг сложности, следует из сообщения.

До этого сообщалось, что пожар начался с кровли. Изначально площадь возгорания составляла около 400 «квадратов». Специалисты МЧС спасли одного человека.

29 июля в Нижегородской области загорелась конюшня. По информации ведомства, на момент прибытия первых подразделений происходило горение в помещении сенохранилища. В пресс-службе регионального МЧС также уточняли, что спасателям удалось вывести животных из помещения.

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.

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