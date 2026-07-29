Появилось видео с места пожара на конюшне в российском регионе

МЧС опубликовало видео пожара на конюшне в Нижегородской области

Появилось видео с места пожара на конюшне в Нижегородской области. Его публикует региональное управление МЧС в «Максе».

В ролике запечатлен процесс ликвидации возгорания. Уточняется, что спасатели уже вывели из конюшни лошадей.

Предварительная площадь пожара 1,5 тыс. квадратных метров. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. На месте работают 58 специалистов МЧС России и 15 единиц техники, рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что на момент прибытия первых подразделений происходило горение в помещении сенохранилища.

В мае в Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров. Владельцы лошадей, арендовавшие помещения для своих животных в клубе «Луговое», связывают трагедию с началом строительства элитного коттеджного поселка около учреждения.

30 апреля пожар произошел на территории фермы в Дмитровском городском округе Московской области. Пламя распространилось на площади 1700 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 40 сотрудников экстренных служб, они задействовали 15 единиц техники.

Ранее в Ленинградской области после пожара на ферме не спасли полсотни животных.