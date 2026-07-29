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Общество

В Нижегородской области произошел пожар на конюшне

В Нижегородской области загорелась конюшня на площади 1,5 тысяч кв. метров
Сергей Аверин/РИА Новости

В конюшне в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, на момент прибытия первых подразделений происходило горение в помещении сенохранилища. Предварительная площадь пожара — 1 500 квадратных метров.

В мае в Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров. Владельцы лошадей, арендовавшие помещения для своих животных в клубе «Луговое», связывают трагедию с началом строительства элитного коттеджного поселка около учреждения.

30 апреля пожар произошел на территории фермы в Дмитровском городском округе Московской области. Пламя распространилось на площади 1700 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 40 сотрудников экстренных служб, они задействовали 15 единиц техники.

26 июля в подмосковном городе Раменское произошел пожар в торговом центре «Мадам». В здании ТЦ находился отдел с фейерверками. Во время пожара огонь перекинулся на него, в результате чего пиротехника начала взрываться прямо внутри помещения.

Ранее в Ленинградской области после пожара на ферме не спасли полсотни животных.

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