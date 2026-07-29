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Общество

Грядущие выходные в ряде регионов станут финалом купального сезона

Предстоящие выходные в Центральной России станут финалом купального сезона
Анна Громова/«Газета.Ru»

Предстоящие выходные в Центральной России станут финалом купального сезона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«Температура воды в реках и озерах Центральной России — от +18°С до +23°С — финал массового купания…», — сказал он.

По словам синоптика, после 2 августа солнце уже не будет так активно согревать воздух. Ночи будут становиться длиннее и прохладнее.

29 июля жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды с 18 часов 29 июля и до 9 утра 30 июля. В МЧС попросили граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности — не прятаться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, находясь за рулем, снизить скорость и увеличить дистанцию от машин, находящихся впереди.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что ближе к выходным дождливая погода закончится и наступит время умеренно теплой погоды.

Ранее на Урале начался мор уток из-за аномальной жары.

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