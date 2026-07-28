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Общество

Москвичам рассказали, когда закончится дождливая погода

Синоптик Шувалов: к выходным в Москве дожди сменятся на жару до +28 градусов
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сегодня столичный регион во второй половине дня накроет фронтальным разделом, который принесет с собой дожди. В целом будет тепло, но осадки в ближайшие дни не закончатся – ясная погода ожидается не раньше выходных, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На сегодня он спрогнозировал москвичам от +16 до +28 градусов и кратковременные дожди. А завтра днем температура воздуха не поднимется выше +19 градусов, при этом осадки продолжатся.

В четверг, 30 июля, по-прежнему будет ненастно, однако местами начнут появляться просветы в облаках. При этом заметно потеплеет – так, днем в четверг, по словам Шувалова, ожидается от +20 до +22 градусов, а в пятницу от +22 до +24 градусов. К выходным станет еще теплее, ожидается хорошая погода без осадков и до +26…+28 градусов, заключил синоптик.

Москвичам ранее назвали самый дождливый день на этой неделе.

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