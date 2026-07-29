МЧС выпустило экстренное сообщение для москвичей в связи с ухудшением погоды

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды с 18 часов 29 июля и до 9 утра 30 июля. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, [...] ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 м/с», — говорится в публикации.

В МЧС попросили граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности — не прятаться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, находясь за рулем, снизить скорость и увеличить дистанцию от машин, находящихся впереди. В случае необходимости ведомство рекомендует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что ближе к выходным дождливая погода закончится и наступит время умеренно теплой погоды. В четверг, 30 июля, будет ненастно, однако местами начнут появляться просветы в облаках. При этом заметно потеплеет до +22 градусов, а в пятницу ожидается от +22 до +24 градусов. К выходным станет еще теплее, ожидается хорошая погода без осадков и до +26…+28 градусов, заключил синоптик.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал паводки в пяти регионах России.