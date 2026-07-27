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Общество

На Урале начался мор уток из-за аномальной жары

В Екатеринбурге начался мор уток на фоне аномально жаркой погоды
New Mexico Tech

В Екатеринбурге на фоне аномально жаркой погоды начался мор уток, несколько тушек птиц очевидцы обнаружили в пруду Харитоновского парка. Как объяснил в беседе с ЕАН кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин, это связано с цветением воды в жару.

Очевидцы отмечают, что утиные тушки плавают в водоеме и лежат на берегах пруда. По словам ученого, причиной стало образование большого количества цианобактерий из-за жары.

«Среди них — воронихиния и афанизоменон, которые в высокой концентрации выделяют токсины», — объяснил Берзин.

В Гидрометцентре до этого на июль прогнозировали аномальную жару, в том числе — на Урале. Основной причиной такой аномалии, по словам Макаровой, станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Кроме того, в условиях полярного дня солнце светит круглосуточно, из-за чего воздух не успевает остыть за ночь. Это дополнительно усиливает прогрев, особенно при малооблачной погоде, которая формируется под влиянием антициклонов.

Синоптики ранее предупредили россиян о возможной сильной жаре.

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