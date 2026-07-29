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Общество

Пожар охватил несколько газовозов у египетского порта

Al-Nahar: пожар охватил газовозы у египетского порта Дамиетта
Stringer/dpa/Global Look Press

Пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба. Об этом сообщила газета Al-Nahar.

«Пожар охватил несколько газовозов с СПГ и сухогрузов у СПГ-терминала в порту Дамиетты. Силы гражданской обороны и компетентные органы немедленно начали борьбу с огнем», — пишет издание.

Специалисты пытаются не допустить распространения огня на другие части терминала. В данный момент министерство нефти и природных ресурсов Египта.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе судно подало сигнал бедствия. Инцидент произошел в 8 км к северо-западу от оманского порта Кумзар. Сообщается, что на судне начался пожар. Причина возгорания пока неизвестна.

Позже иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Оман примут решение о плате за проход через Ормузский пролив.

Ранее в Ормузском проливе загорелся танкер, пытавшийся пройти без согласования с Ираном.

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