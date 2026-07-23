В Ормузском проливе загорелся танкер, пытавшийся пройти без согласования с Ираном

Три танкера попытались без согласования с Ираном пройти через Ормузский пролив, после чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. Об этом, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В заявлении говорится, что танкеры намеревались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива. Один из них подорвался на минах, раздался взрыв и произошел сильный пожар. Два других судна на полном ходу развернулись и ушли в обратном направлении.

В КСИР подчеркнули, что пока пролив находится под иранским контролем, ни одно судно не сможет войти или выйти через него без согласования с Тегераном.

21 июля сообщалось, что Иран остановил два нефтяных «танкера-нарушителя» в Ормузе, их экипажи эвакуировали.

За день до этого стало известно, что судно получило повреждения после удара неизвестного снаряда у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Иран пригрозил не допустить продажи нефти в регионе.