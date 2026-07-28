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Политика

Иран и Оман примут решение о плате за проход через Ормузский пролив

Посол Джалали: Иран и Оман обсудят размер платы за проход через Ормуз
Reuters

Иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил ТАСС, что Иран и Оман примут решение о плате за проход через Ормузский пролив.

«Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», — пояснил Джалали.

Дипломат уточнил, что в настоящее время Иран и Оман ведут переговоры.

Газета The National писала, что Ливан предложил Ираку дополнительный маршрут поставки нефти в порты Средиземного моря в обход Ормузского пролива.

22 июля спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если ее не сможет продавать Иран.

2 июля агентство Bloomberg писало, что в ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится. Чиновники ряда стран Персидского залива разделяют такое видение ситуацию.

Ранее КСИР ракетами и дронами остановил корабли в Ормузском проливе.

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