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Армия

В Ормузском проливе загорелось судно

UKMTO сообщило о пожаре на судне в Ормузском проливе
Reuters

В Ормузском проливе судно подало сигнал бедствия. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, инцидент произошел в 8 км к северо-западу от оманского порта Кумзар. Сообщается, что на судне начался пожар. Причина возгорания пока неизвестна.

До этого в южной части Ормузского пролива под удар попали два индийских танкера. В минобороны ОАЭ заявили, что суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана. При ударе не выжил один член экипажа, еще восемь пострадали. На танкерах возникли пожары. ОАЭ осудили нападение как нарушение международного права и заявили, что могут принять ответные меры.

США и Иран обмениваются ударами уже девятую ночь подряд. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Ирану и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе. На этом фоне Иран атаковал несколько судов, попытавшихся пересечь пролив без его разрешения.

Ранее Иран пригрозил США фазой «полного уничтожения».

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