Французский юрист оценил возможность задержания Дурова за пределами Европы

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова возможно, если он будет находиться за пределами Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал французский юрист Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве в беседе с РИА Новости.

«Однако риск задержания существует. Если «красное уведомление» Интерпола будет действовать и распространяться, все зависит от того, в какой стране он находится», — сказал он.

Юрист уточнил, что учитывая геополитическую ситуацию, вряд ли какая-либо страна ЕС будет сотрудничать с Россией по поводу розыска.

Сегодня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что на Дурова завели уголовное дело и инициировали процедуру его объявления в межгосударственный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

Зампред думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев заявил «Газете.Ru», что дальнейшая судьба Telegram в России зависит от степени готовности администрации мессенджера сотрудничать с властями и следовать законодательству.

Ранее юрист оценил неприличный жест Дурова в адрес России.