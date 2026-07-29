В Госдуме рассказали, что теперь ждет Telegram в России

Судьба Telegram в России после предъявления обвинений его основателю Павлу Дурову в содействии терроризму зависит от того, будет ли руководство мессенджера соблюдать взвешенные требования российского законодательства. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Как подчеркнул парламентарий, при помощи мессенджера шло «втягивание молодежи в деструктив». Речь идет о дропперстве, вербовке, содействии мошенникам, шантаже, вымогательстве. Менеджмент Telegram не предпринимал никаких действий против мошенников и насильников. По словам Толмачева, детей запугивали, травили, подталкивали совершать преступления, используя угрозы им самим и их близким. Руководство Telegram фактически стало соучастником всех этих преступлений, считает он.

«Дальнейшая судьба мессенджера в России целиком зависит от поступков его руководства. Если продолжится курс на уклонение от взвешенных требований российского законодательства, это может стать поводом для ответных санкций. Вряд ли Павел Дуров хотел быть соучастником втягивания детей в преступность — но теперь его имя будет связано с ними и другими правонарушениями», — подытожил Толмачев.

29 июля основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в содействии терроризму. Причиной тому стало то, что администрация платформы не блокирует каналы и боты, которые украинские спецслужбы используют для вербовки россиян. В Госдуме заявили, что дело в отношении Дурова нужно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. По словам депутата Андрея Свинцова, оно стало логичным ответом на действия предпринимателя. Что еще говорят о ситуации в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дуров отреагировал на обвинения ФСБ России.