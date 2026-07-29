Юрист оценил неприличный жест Дурова в адрес России

Несдержанность основателя Telegram Павла Дурова является чистым безумием и ставит крест на легализации мессенджера в России как минимум в среднесрочной перспективе. Об этом заявил «Ленте.ру» юрист Александр Хаминский.

Так он прокомментировал публикацию в официальном аккаунте Telegram в соцсети X, где было размещено фото Дурова с выставленным вверх средним пальцем.

По мнению юриста, наличие у предпринимателя паспортов Франции, Эмиратов (ОАЭ) и Сент-Китс и Невис вряд ли поможет ему избежать ответственности. С Францией у него отношения не самые добрые, Сент-Китс и Невис еще никого не защищали, а у правоохранителей ОАЭ сложилось рабочее взаимодействие с российскими коллегами.

29 июля Дурову предъявили обвинения в содействии терроризму. Причиной стало то, что администрация платформы не блокирует каналы и боты, которые украинские спецслужбы используют для вербовки россиян. В Госдуме заявили, что дело в отношении Дурова нужно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. По словам депутата Андрея Свинцова, оно стало логичным ответом на действия предпринимателя. Что еще говорят о ситуации в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дуров отреагировал на обвинения ФСБ России старым мемом.