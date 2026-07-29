Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Медведев призвал россиян «собраться в кулак»

Медведев призвал россиян «собраться в кулак» ради победы
«Единая Россия»

Россиянам для победы необходимо «собраться в кулак» и занять общую консолидированную позицию по ряду тем. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Существуют темы, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию. Только тогда победим», — сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Медведев также заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. По его словам, у всех политических сил в стране есть единственная задача — сохранить страну.

До этого Медведев называл россиян, заключающих контракты на военную службу, настоящими патриотами, готовыми сделать все ради победы в СВО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россию ждет победа. Он отмечал, сила россиян заключается в преодолении трудностей и страхов, поэтому бойцы российской армии идут только вперед.

Ранее Медведев призвал не верить слухам о мобилизации.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!