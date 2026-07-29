Медведев призвал россиян «собраться в кулак»

Россиянам для победы необходимо «собраться в кулак» и занять общую консолидированную позицию по ряду тем. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Существуют темы, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию. Только тогда победим», — сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Медведев также заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. По его словам, у всех политических сил в стране есть единственная задача — сохранить страну.

До этого Медведев называл россиян, заключающих контракты на военную службу, настоящими патриотами, готовыми сделать все ради победы в СВО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россию ждет победа. Он отмечал, сила россиян заключается в преодолении трудностей и страхов, поэтому бойцы российской армии идут только вперед.

Ранее Медведев призвал не верить слухам о мобилизации.