Медведев призвал не верить слухам о мобилизации

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации частью пропаганды врага, направленной на дестабилизацию обстановки перед выборами в России. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил (ВС) контрактниками.

«Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — сказал зампред Совбеза.

В качестве примера он привел публикации в соцсетях, где граждан призывают подписать контракт с формулировкой «Не жди мобилизации, иди служить за деньги», назвав это проплаченной историей или вбросом врага.

Медведев также отметил, что у противника не хватает людей, поэтому на Украине вынуждены силой принуждать граждан к службе. Он призвал полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов и представителей Минобороны вести разъяснительную работу, чтобы люди понимали истинную ситуацию, и подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.

По словам Медведева, потребности ВС РФ в личном составе по результатам первого полугодия 2026 года полностью удовлетворены.

До этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что российские власти якобы готовят объявить новую волну мобилизации, однако в Госдуме его слова опровергли, назвав «полной чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько лет Украина может продержаться на насильственной мобилизации.