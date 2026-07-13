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Политика

Путин спрогнозировал итог СВО

Путин: Россию, безусловно, ждет победа
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россию, безусловно, ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводятся на сайте Кремля.

«Нас ждет, безусловно, победа», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что страх нормален при совершении подвига. И сила россиян заключается именно в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Поэтому, как отметил глава государства, бойцы российской армии идут только вперед в зоне специальной военной операции (СВО).

В рамках форума президент также заявил о совершенствовании Вооруженных сил страны и сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

До этого Владимир Путин заявил, что выполнение задач в рамках СВО идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС России. Верховный главнокомандующий также напомнил одну народную мудрость, которая гласит, что «везет тому, кто везет». По словам главы государства, российские бойцы делают все исправно и высокопрофессионально.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

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