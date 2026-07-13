Путин спрогнозировал итог СВО

Россию, безусловно, ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводятся на сайте Кремля.

«Нас ждет, безусловно, победа», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что страх нормален при совершении подвига. И сила россиян заключается именно в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Поэтому, как отметил глава государства, бойцы российской армии идут только вперед в зоне специальной военной операции (СВО).

В рамках форума президент также заявил о совершенствовании Вооруженных сил страны и сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

До этого Владимир Путин заявил, что выполнение задач в рамках СВО идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС России. Верховный главнокомандующий также напомнил одну народную мудрость, которая гласит, что «везет тому, кто везет». По словам главы государства, российские бойцы делают все исправно и высокопрофессионально.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.