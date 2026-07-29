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Общество

В Москве произошла массовая авария

На Калужском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

На Калужском шоссе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

«В районе Сосенок произошла авария с участием трех автомобилей — столкнулись хэтчбек BMW, фургон и седан Volkswagen», — говорится в публикации.

По данным канала, авария случилась в правом ряду в направлении Москвы, в данный момент движение затруднено. На месте ДТП осуществляют работу экстренные службы, прибыли два реанимобиля.

28 июля на юго-востоке российской столицы столкнулись несколько автомобилей. На проезжей части стояли пять машин, которые получили повреждения: у них были разбиты бамперы, капоты и кузова, при этом детали были разбросаны по проезжей части. Поврежденные автомобили заблокировали движение на двух полосах дороги.

24 июля массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что движение затруднено из-за массового ДТП на Калужском шоссе в Москве.

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