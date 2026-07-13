Движение затруднено: в Москве на Калужском шоссе произошло массовое ДТП

На Калужском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля, движение затруднено

Три автомобиля столкнулись на 22 км Калужского шоссе в ТиНАО. В результате аварии один человек не выжил, еще один пострадал. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются, уточняет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение в сторону области осуществляется по 3 полосам из 5 и затруднено на 3,0 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - призывают авторы поста в Telegram-канале.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее воронежец на Audi улетел в кукурузное поле и разбился.