Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе

В Московской области ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковушка и два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе у села Ознобишино в Новой Москве, один из большегрузов перевернулся на бок. Двоих человек осмотрели медики и оказали им помощь на месте», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что движение затруднено из-за массового ДТП на Калужском шоссе в Москве.