Видео: массовое ДТП парализовало проезд на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Текстильщики», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят пять машин, которые получили повреждения: у них разбиты бамперы, капоты и кузова, при этом детали разбросаны по проезжей части. На месте собрались очевидцы. На записи также заметно, что поврежденные автомобили заблокировали движение на двух полосах дороги. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее появилось видео с места жесткой аварии на Рублевском шоссе в Москве.