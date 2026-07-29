Дуров отреагировал на обвинения ФСБ России старым мемом

Дуров сменил аватарку в Telegram на мем с собой в образе террориста

Основатель Telegram Павел Дуров поставил на аватарку в мессенджере мем с собой в образе террориста. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мем, на котором лицо Дурова наложено на фотографию вооруженного боевика «Исламского государства» (организация запрещена в России), появился еще в 2017 году. Тогда предприниматель поставил его на аватарку в соцсети «ВКонтакте». В апреле 2017 года, после теракта в петербургском метро, Дуров убрал эту фотографию со своей страницы.

Дуров сменил аватарку на фоне обвинений в содействии террористической деятельности и объявлении его в международный розыск. По данным ФСБ России, поводом для этого стала активность чат-бота для знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo», который использовали украинские спецслужбы для вербовки молодых россиян. Если вина Дурова будет установлена, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

Депутат Госдумы Сергей Обухов допустил, что выдвинутые против Дурова обвинения можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. По его словам, российские власти таким образом призывают предпринимателя начать «как-то сотрудничать». Парламентарий выразил надежду, что такое сотрудничество будет полезно как для страны, так и для россиян.

Ранее аккаунт Telegram в соцсети X опубликовал фото Дурова со средним пальцем.