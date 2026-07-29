В Госдуме объяснили дело против Дурова «принуждением к диалогу»

Депутат Обухов: в отношении к Дурову может использоваться принуждение к диалогу

Выдвинутые против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвинения и объявление его в международный розыск можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов в беседе с RTVI.

«Мы помним установку товарища [пресс-секретаря президента России Дмитрия] Пескова, что нужно вступать в диалог. Значит, возбуждение уголовного дела — это тоже форма диалога», — считает депутат.

Обухов допустил, что таким образом российские власти призывают Дурова начать «как-то сотрудничать». Парламентарий выразил надежду, что такое сотрудничество будет полезно как для страны, так и для россиян.

29 июля в ФСБ России сообщили об объявлении Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности. Поводом для этого стала активность чат-бота для знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo», который использовали украинские спецслужбы для вербовки молодых россиян. Если вину Дурова установят, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что после обвинений, выдвинутых в адрес Дурова, мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России.

Ранее аккаунт Telegram в соцсети X опубликовал фото Дурова со средним пальцем.