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Общество

Стало известно, какой срок грозит Дурову в России

Адвокат Жеребенков: Дурову грозит пожизненный срок в случае установления вины
Global Look Press

Российскому предпринимателю, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит пожизненное лишение свободы в случае установления его вины. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

«Статья о содействии террористической деятельности — это очень серьезная статья. По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного», — объяснил адвокат.

Он также допустил, что в ходе расследования этого уголовного дела Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ.

29 июля стало известно, что Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности. По информации ФСБ России, популярный чат-бот для знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo» активно используется спецслужбами Украины для вовлечения молодых россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Они под видом девушек знакомились с мужчинами в чате, просили оплатить им билеты в кино или подарки по фишинговым ссылкам, а позже шантажировали и склоняли к совершению диверсий.

В ФСБ сообщили, что с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах РФ были задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал и совершили диверсии – от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее Клименко раскрыл суть конфликта Telegram с Роскомнадзором.

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