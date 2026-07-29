Официальный аккаунт Telegram отреагировал на обвинения в адрес Дурова

Официальный аккаунт мессенджера Telegram в соцсети X отреагировал на обвинения в адрес его основателя Павла Дурова.

К опубликованному посту прикреплено старое фото Дурова, на котором он показывает средний палец. Публикация появилась после того, как стало известно о предъявлении обвинений основателю Telegram в терроризме и объявлении его в розыск в России.

Утром 29 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что Дурова объявили в международный розыск. Предпринимателю предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

По данным ведомства, начиная с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал и по заданию украинских спецслужб совершили различные диверсии – от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции.