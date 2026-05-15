В Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров

SHOT: три конюшни сгорели в Тюмени на фоне строительства коттеджных поселков

В Тюмени за полмесяца сгорели три конюшни. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 28 апреля пожар произошел на территории клуба «Луговое». В результате серьезно пострадал пони, животное спасти не удалось. Спустя две недели — 13 мая — огонь охватил конюшни «Патрушево» и «Аллегро».

Владельцы лошадей, арендовавшие помещения для своих животных в клубе «Луговое», связывают трагедию с началом строительства элитного коттеджного поселка около учреждения.

«Арендаторы утверждают, что новые «соседи» выкупили земли, которые дешевле из-за близости к конюшням, но впоследствии могли обеспокоиться, что люди не захотят покупать там жилье из-за специфического запаха», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что после пожаров в «Аллегро» и «Патрушево» рядом с ними была обнаружена канистра с бензином. Историей заинтересовались следователи, сейчас они пытаются установить причину произошедшего.

Как рассказали местные жители, рядом с этими конюшнями также идет стройка. Здесь возводят коттеджные поселки.

30 апреля пожар произошел на территории фермы в Дмитровском городском округе Московской области. Пламя распространилось на площади 1700 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 40 сотрудников экстренных служб, они задействовали 15 единиц техники.

Ранее в Ленинградской области после пожара на ферме не спасли полсотни животных.