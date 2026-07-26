Пожар со взрывами фейерверка произошел в торговом центре в Подмосковье

112: отдел с фейерверками взорвался при пожаре в ТЦ «Мадам» в Раменском

В подмосковном городе Раменское произошел пожар в торговом центре «Мадам». Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В здании ТЦ находился отдел с фейерверками. Во время пожара огонь перекинулся на него, в результате чего пиротехника начала взрываться прямо внутри помещения.

«Пожар превратился в незапланированное пиротехническое шоу», — говорится в публикации.

По данным источника РЕН ТВ, площадь пожара составила 1170 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 58 человек и 15 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших отсутствует.

До этого взрыв с последующим возгоранием произошел на территории базы отдыха «Троицкое» в Московской области. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. По словам очевидцев, полыхали корпуса для постояльцев класса «Эконом» и административные постройки. Всего сгорело не менее трех помещений. Очевидцы сообщили о двух пострадавших женщинах, которых вынесли из здания на носилках. Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или электропроводки.

Ранее молния устроила пожар на штрафстоянке в Подмосковье.