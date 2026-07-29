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Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав

Путин: Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты
Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты. Об этом он заявил в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что страна стояла у истоков фиджитал-движения и создает все условия для развития этого вида спорта.

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта, который сочетает классический спорт и киберспорт. Первый турнир прошел в 2024 году в Казани с призовым фондом $10 млн. В 2025 году соревнования принимали Объединенные Арабские Эмираты.

Третий турнир проходит в Казахстане с 29 июля по 9 августа. В программу включены фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, а также Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds. Участие принимают около 800 спортсменов из более чем 50 стран. Россия будет представлена во всех дисциплинах. Призовой фонд турнира составляет $4,65 млн.

До этого Путин заявлял, что Россия открыта к проведению зимних и летних Олимпийских игр в будущем. В послании по случаю 115-летия Олимпийского комитета России он отметил, что страна была в числе учредителей МОК и дважды принимала Олимпиады — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи.

Ранее Путин рассказал, какие лиги должны быть созданы по всей России.

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