107 стран в эпоху санкций: в России стартуют «Игры будущего» Президент Казахстана Токаев прибыл в Казань на открытие «Игр будущего»

В Казани начинаются «Игры будущего» — масштабный турнир по разным видам фиджитал-спорта, совмещающим реальные соревнования с компьютерной симуляцией. В Россию приехали 277 команд из 107 стран мира, а общий призовой фонд составляет около $10 млн. Подробности — в нашем материале.

Новый формат

«Игры будущего» в Казани — большой международный турнир по разным видам спорта. Вернее, это фиджитал-спорт, где в первой части проходят соревнования в отдельном виде между реальными атлетами, а во второй те же команды играют на консоли или компьютере в ту же дисциплину. Победитель определяется по сумме очков.

Так, в фиджитал-футболе соперники сначала сходятся на паркете для противостояния в мини-футболе, а потом берутся за геймпады и играют матч в режиме Volta в самый знаменитый футбольный симулятор — FC 24 от EA Sports.

То же самое происходит, например, в хоккее. После матча на уменьшенной площадке в формате «три на три» те же команды играют в NHL 24. В баскетболе после матча с реальными корзинами участники садятся за консоль и бьются в NBA 2K24.

В некоторых случаях при составлении правил конкретного вида шел обратный процесс, в котором отталкивались от видеоигры. Так было с Counter Strike 2, WarFace и Standoff, где после компьютерно-консольных баталий команды выходят в специальный зал и сражаются в лазертаг (лазерный пейнтбол).

Также спортсмены будут состязаться в дисциплинах фиджитал MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, многопользовательская боевая арена), где сыграют в Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и «Мир Танков». Пройдут и специальные соревнования между роботами.

Всего «Игры будущего» продлятся почти две недели, на них будет представлена 21 технологичная дисциплина и выступят более двух тысяч спортсменов из 277 команд, представляющих 107 стран мира.

Отдельным важным моментом станет присутствие участников из стран, которые ввели санкции в отношении России. Фиджитал-спорт не признан на данный момент Международным олимпийским комитетом (МОК) и не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Так что участники могут не опасаться из-за своего приезда в Россию.

Церемония открытия состоится в Казани 21 февраля в 19.00 по мск. На ней будут присутствовать мировые лидеры, среди которых президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие политики.

При этом предварительные соревнования в разных видах, включая фиджитал-хоккей, уже начались: казанский «Ак Барс» переиграл своих земляков из «Феникса».

Призы и участники

Общий призовой фонд «Игр будущего» составит около $10 млн, однако он будет распределен между дисциплинами неравномерно.

Так, например, турнир по Dota 2, который соберет ведущие команды из Китая и Южной Америки, а также звездные коллективы Европы и Азии, располагает фондом в $1 млн, что делает соревнования очень престижными даже в мировом формате.

Такая же сумма достанется участникам турнира по Mobile Legends: Bang Bang. В этом виде даже на чемпионате мира призовые ниже. Так что в Россию приедут абсолютно все сильнейшие.

Будут в столице Татарстана и лучшие коллективы «Мира танков», Standoff 2 и Warface, популярных в основном в России и странах СНГ.

Призовой фонд турнира роботов составит $500 тыс. В кластере технологий в этом виде соберутся 16 сборных, включая команды из Китая, Индии, Бразилии и Чили.

Звезды мирового спорта

Приедут в Казань и звезды традиционного спорта. Например, в ВМХ-фристайле (трюковой езде на велосипеде по мотокроссу на велосипедах BMX) выступят такие известные спортсмены, как Даниэль Дерс и Гаррет Рейнольдс.

В разных видах фиджитал-спорта будут представлены мировые бренды: футбольные команды «Бекшикташ» из Турции и «Црвена Звезда» из Сербии, казахстанская хоккейная команда «Барыс» и коллектив знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо — R10 Team.

Из российских звезд спорта Казань увидит в шоу-матче выступавших за «Ак Барс» Павла Дацюка и Илью Ковальчука, возобновившего профессиональную карьеру и сейчас играющего в Континентальной хоккейной лиге за московский «Спартак». Свои команды отправят на турнир футбольный московский «Локомотив» и местный баскетбольный УНИКС.

Стоимость билетов на соревнования варьируется от 300 до 4 тыс. руб., причем самые дорогие места предполагают бесплатный мерч и встречи со звездными участниками.

При этом на турнир по Dota 2 все билеты на трибунах разлетелись в течение пяти минут после открытия продаж.

Все соревнования будут транслироваться в прямом эфире бесплатно на различных онлайн-платформах: VK Video, YouTube, Twitch. На ТВ права на показ «Игр будущего» принадлежат «Матч ТВ», который пока, правда, не внес фиджитал-спорт в свою сетку вещания.