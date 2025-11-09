Путин рассказал, какие лиги должны быть созданы по всей России

Президент РФ Владимир Путин убежден, что во всех регионах России должны существовать школьные спортивные лиги по основным видам спорта. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшем в рамках форума «Россия – спортивная держава».

«Знаю, что в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Считаю, что подобные лиги, по самым популярным массовым видам спорта, должны быть во всех регионах Российской федерации», — сказал глава государства.

Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой не затягивать этот процесс и посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту. По словам Путина, система детско-юношеских соревнований в сфере подготовки спортивного резерва в целом выстроена, однако останавливаться на достигнутом нельзя.

О развитии детско-юношеского спорта в своем регионе рассказал глава Федерации спортивной борьбы Югры, заместитель председателя Думы ХМАО — Югра Владимир Семенов.

«Под эгидой федерального инновационного проекта «Стань чемпионом» проводится специальное тестирование детей. Мы определяем предрасположенность ребенка к различным видам спорта. Уверен, это станет серьезным импульсом для развития олимпийского резерва страны.

В Югре успешно реализуется проект «Спортивная борьба — в школы», в рамках которого мы активно работаем со школьными учреждениями. Главная цель — вовлечь детей в спорт на самом раннем этапе. В следующем учебном году планируем открыть экспериментальную площадку в рамках направления «Школьная лига спортивной борьбы», — сообщил Семенов в своем выступлении на форуме.

Он подчеркнул, что спортивные инициативы региона поддерживают выдающиеся спортсмены, в числе которых трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие. По словам Семенова, в регионе регулярно проходят соревнования по различным единоборствам.

«Под эгидой проекта «Выбора сильных» от Ханты-Мансийска до Тюмени мы организовали более 30 турниров и мастер-классов по самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе. Провели турниры по неолимпийским видам единоборств и ярмарки спорта для школьников. Конечно, невозможно подсчитать, сколько ребят ушли с улицы и открыли для себя мир спорта. Но мы гордимся, что сегодня многие воспитанники Югры входят в сборные команды России по различным видам спорта», — подчеркнул Семенов.

Пресс-служба Федерации спортивной борьбы Югры

