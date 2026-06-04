Россиянка, пропавшая в Таиланде после укуса обезьяны, отправила семье странное сообщение

Жительница Приморья, которая пропала во время двухмесячного путешествия в Таиланд, вышла на связь с семьей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 43-летняя ветеринар Дарья отправила сообщение не со своего номера. При этом в тексте присутствовали и английские слова, а русские были написаны транслитом.

«Из текста можно понять, что у Дарьи украли паспорт, телефон или сим-карту, а также банковские карты», – сообщается в публикации.

Помимо этого, она рассказала, что влюбилась в диджея, и отправилась с ним в Объединённые Арабские Эмираты.

Это объяснение не успокоило родственников. Они полагают, что женщина находится под действием наркотиков и сейчас в опасности. Известно, что во время путешествия она сняла со своего счета 300 тысяч рублей для неизвестных целей. Также 1 июня у нее истекла виза.

О исчезновении Дарьи стало известно несколько дней назад. Во время двухмесячного отпуска на курорте она несколько раз попадала в больницу и местную тюрьму. При этом она якобы познакомилась с молодым человеком, но подробности не раскрыла.

Ранее пропавшего на месяцы россиянина нашли в китайской тюрьме.